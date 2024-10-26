Куклина Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смерти24.05.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1867 ст.
Отец ребёнка: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6R87-8R57
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Куклина Агрипина Фотиевна
Отец ребёнка: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)
Рождение ребёнка
22.04.1870
Дочь: Куклина Мавра Фотиевна
Отец ребёнка: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)
Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Иштана крестьянин Фотий Феодотовъ Куклинъ и законная жена его Александра Семенова, оба православного исповедания. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-C6XH?view=index&action=vie... Показать все
Смерть
24.05.1871 ст.
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