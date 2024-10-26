Куклина Александра Семеновна Вычислено 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклина Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

24.05.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)

Рождение ребёнка
22.02.1867 ст.

Сын: Куклин Антоний Фаддеев

Отец ребёнка: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6R87-8R57
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Куклина Агрипина Фотиевна

Отец ребёнка: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)

Рождение ребёнка
22.04.1870

Дочь: Куклина Мавра Фотиевна

Отец ребёнка: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Иштана крестьянин Фотий Феодотовъ Куклинъ и законная жена его Александра Семенова, оба православного исповедания. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-C6XH?view=index&action=vie... Показать все
Смерть
24.05.1871 ст.
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