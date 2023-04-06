Филипповъ Моисей
Место рождения
Дата рождения22.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1832
Отец: Леонтьевъ Филипъ (Ульянцево
Мать: Васса
Крещение
23.08.1832
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Помещика надворного Советника Александръ Ивановича Веригина сельца Токарева дворовый человек Игнатий Ануфриевъ и Помещицы Кутузовой деревни Паховая солдатская жена Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно