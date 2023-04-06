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Филипповъ Моисей

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Место рождения

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1832

Отец: Леонтьевъ Филипъ (Ульянцево

Мать: Васса

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Крещение
23.08.1832
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Помещика надворного Советника Александръ Ивановича Веригина сельца Токарева дворовый человек Игнатий Ануфриевъ и Помещицы Кутузовой деревни Паховая солдатская жена Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно
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