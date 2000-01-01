Шевцов ХХХ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Любовь
Мать ребёнка: Бойко Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Иван
Мать ребёнка: Бойко Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Панна
Мать ребёнка: Бойко Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно