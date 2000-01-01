Шевцов ХХХ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов ХХХ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Любовь

Мать ребёнка: Бойко Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Иван

Мать ребёнка: Бойко Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Панна

Мать ребёнка: Бойко Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Александра Федоровна

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