Полич Виктор Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полич Виктор Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий Власович

Мать: Киселева Ольга

Рождение ребёнка
31.12.1991

Дочь: Смирнова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Полич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полич Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Полич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полич Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Полич Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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