Рахимова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ахметова Гайникамал Загретдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Гайнисафа Загретдинович
Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахитова Латфикамал Загретдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно