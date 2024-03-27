Рахимова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ахметова Гайникамал Загретдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Гайнисафа Загретдинович

Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Смерть
Неизвестно
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