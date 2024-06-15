Матвеева параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева параскева

Матвеева параскева

Место рождения

деревня Быхново приход Бардово

Дата рождения

1816

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

где родилась,неизвестно,вдова деревни Быхнова
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тимофеева пелагея

Отец ребёнка: тимофей петров

Бракосочетание
1863

Муж: тимофей петров

вдова ,оба вторым браком
Смерть
1866

Мы используем куки для улучшения работы сайта.