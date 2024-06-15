Матвеева параскева
Место рождениядеревня Быхново приход Бардово
Дата рождения1816
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
где родилась,неизвестно,вдова деревни Быхнова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тимофеева пелагея
Отец ребёнка: тимофей петров
Бракосочетание
1863
Муж: тимофей петров
вдова ,оба вторым браком
Смерть
1866