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Монина Людмила Геннадьевна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

07.12.1957

Дата смерти

19.12.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1957

Отец: Куликов Геннадий

Мать: Фучко Раиса Тимофеевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.09.1976

Сын: Щегорин Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Владимир Юрьевич

Семеновское, Ступино, Московская область
Смерть
19.12.2021
Семеновское, Ступино, Московская область
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