Монина Людмила Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1957
Дата смерти19.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1957
Отец: Куликов Геннадий
Мать: Фучко Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.09.1976
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Владимир Юрьевич
Смерть
19.12.2021