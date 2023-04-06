Клюкина Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 20.04.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1849
Муж: Клюкин Иван Павлович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1851
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.01.1855
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.12.1856
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.11.1858
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.10.1860
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.02.1864
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.04.1867
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.04.1867