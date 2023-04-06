Клюкина Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Агафья Никифоровна

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Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 20.04.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1849

Муж: Клюкин Иван Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Рождение ребёнка
13.01.1855

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1856

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1858

Сын: Клюкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1860

Сын: Клюкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1864

Сын: Клюкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1867

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.04.1867
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