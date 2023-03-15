Башкирова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Башкиров Степан
Отец ребёнка: Башкиров Григорий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: ?
Отец ребёнка: Башкиров Григорий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Башкиров Иван
Отец ребёнка: Башкиров Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башкиров Григорий
Смерть
Неизвестно