Башкирова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Башкиров Степан

Отец ребёнка: Башкиров Григорий

Рождение ребёнка
1889

Дочь: ?

Отец ребёнка: Башкиров Григорий

Рождение ребёнка
1893

Сын: Башкиров Иван

Отец ребёнка: Башкиров Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Григорий

Смерть
Неизвестно
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