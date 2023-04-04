Путилова (Тараненко) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилова (Тараненко) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тараненко Федор Филимонович

Мать: Ксения Ивановна

Работа или профессия
1945
Зуевка, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Ульяна во время войны работала в Никольском, в МТМ (тракторная мастерская) -трактористкой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путилов Михаил

Смерть
Неизвестно
Зуевка, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
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