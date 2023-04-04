Путилова (Тараненко) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тараненко Федор Филимонович
Мать: Ксения Ивановна
Работа или профессия
1945
Ульяна во время войны работала в Никольском, в МТМ (тракторная мастерская) -трактористкой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путилов Михаил
Смерть
Неизвестно