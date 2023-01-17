Вакуров Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения23.09.1896
Дата смерти21.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Глазунова Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.03.1935
Дочь: Сырых Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вакурова Анна Сергеевна
Смерть
21.12.1952