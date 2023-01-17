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Вакуров Дмитрий Петрович

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Место рождения

Балобаново, Богородский, Московская область

Дата рождения

23.09.1896

Дата смерти

21.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Вакуров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Глазунова Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1935

Дочь: Сырых Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вакурова Анна Сергеевна

Балобаново, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурова Анна Сергеевна

Смерть
21.12.1952
Балобаново, Богородский, Московская область
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