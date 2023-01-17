Бобрик (1.), Белик (2.) (Григорьева?) Настасия Онуфриева/Григорьева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрик (1.), Белик (2.) (Григорьева?) Настасия Онуфриева/Григорьева?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Матях Марина Никитова

Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бобрик Феодосий Никитов

Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов

Рождение ребёнка
20.09.1849

Сын: Бобрик Дмитрий Никитов

Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Никитова

Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Никитова

Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Белик Андриян Сидоров

Отец ребёнка: Белик Сидор Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Белик Григорий Сидоров

Отец ребёнка: Белик Сидор Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Белик Степан Сидоров

Отец ребёнка: Белик Сидор Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Сидор Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрик Никита Стефанов

Смерть
Неизвестно
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