Бобрик (1.), Белик (2.) (Григорьева?) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Матях Марина Никитова
Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов
Рождение ребёнка
20.09.1849
Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Никитова
Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Никитова
Отец ребёнка: Бобрик Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Белик Сидор Якимов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Белик Сидор Якимов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Белик Степан Сидоров
Отец ребёнка: Белик Сидор Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белик Сидор Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно