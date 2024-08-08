Анна Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ярилов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Феодора Иванова

Отец ребёнка: Иван Ярилов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ярилов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Ярилов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Ярилов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ярилов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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