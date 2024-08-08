Анна Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ярилов
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Феодора Иванова
Отец ребёнка: Иван Ярилов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ярилов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Ярилов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Ярилов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ярилов
Смерть
Неизвестно