Козич (Комиссарова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козич (Комиссарова) Ольга Викторовна

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Место рождения

Большаково, Славский, Калининградская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Артём Александрович

Отец ребёнка: Козич Александр Владимирович

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Максим Александрович

Отец ребёнка: Козич Александр Владимирович

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козич Александр Владимирович

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