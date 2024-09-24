Марфа Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Калиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1656 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1678

Муж: Тимофей Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об - 115 лист. Деревня Баланьино. Тимофей Семенович, 63 года, и жена его Марфа, 57 лет. У них сын Василий, 41 год и жена его Мария Матвеевна, 36 лет. У них дети Татьяна, 8 лет, Тат... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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