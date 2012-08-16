Василенко Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1965
Дата смерти16.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1986
Рождение ребёнка
06.10.1987
Сын: Василенко Вячеслав
Мать ребёнка: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1991
Сын: Василенко Сергей
Мать ребёнка: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна
Смерть
16.08.2012
Похороны
16.08.2012
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Всеволожское Кладбище №2