Василенко Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1965

Дата смерти

16.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1986

Жена: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1987

Сын: Василенко Вячеслав

Мать ребёнка: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1991

Сын: Василенко Сергей

Мать ребёнка: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна

Смерть
16.08.2012
Похороны
16.08.2012
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Всеволожское Кладбище №2

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