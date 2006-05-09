Сидорова (Чайка) (Чайка) Анастасия (Надежда) Митрофановна
Место рождения
Дата рождения02.05.1923
Дата смерти09.05.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Отец: Чайка Митрофан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1941
Сын: Сидоров Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1943
Сын: Сидоров Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1946
Сын: Сидоров Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2006
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость