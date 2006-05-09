Сидорова (Чайка) (Чайка) Анастасия (Надежда) Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Чайка) (Чайка) Анастасия (Надежда) Митрофановна

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Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

02.05.1923

Дата смерти

09.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: Чайка Митрофан Васильевич

Мать: не указана

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
26.11.1941

Сын: Сидоров Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович

Синда, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.07.1943

Сын: Сидоров Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович

Синда, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.08.1946

Сын: Сидоров Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Федор Иванович

Смерть
09.05.2006
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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