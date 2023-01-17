Ольденбургский Пётр (Константин-Фридрих-Петер) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльденбургский Пётр (Константин-Фридрих-Петер) Георгиевич

Ольденбургский Пётр (Константин-Фридрих-Петер) Георгиевич

avatar

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

26.08.1812

Дата смерти

14.05.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1820 по 1830
г. Ольденбург, Германия
Место жительства
С 1830 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.05.1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close