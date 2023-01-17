Ольденбургский Пётр (Константин-Фридрих-Петер) Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1812
Дата смерти14.05.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1820 по 1830
г. Ольденбург, Германия
Место жительства
С 1830 по 1881
Смерть
14.05.1881