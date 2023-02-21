Соболева Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1949
Сын: Соболев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Соболев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Августа Владимировна
Отец ребёнка: Соболев Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно