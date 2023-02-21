Соболева Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1949

Сын: Соболев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Соболев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Августа Владимировна

Отец ребёнка: Соболев Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
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