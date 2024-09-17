Левчннко Жанна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Левчннко Жанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левчннко) Дарья Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левчннко) София Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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