Левчннко Жанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левчннко) Дарья Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левчннко) София Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности