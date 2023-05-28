Елена Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
25.07.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.07.1863 Вилина Параскева Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна Забредняжья крестьянин Тит Логинович Устья Елена Кон... Показать все
Смерть
Неизвестно

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