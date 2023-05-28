Елена Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
25.07.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.07.1863 Вилина Параскева Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна Забредняжья крестьянин Тит Логинович Устья Елена Кон... Показать все
Смерть
Неизвестно