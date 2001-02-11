Епихина Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епихина Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1938

Дата смерти

11.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938

Отец: Епихин Тимофей

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1960

Сын: Морозов Владимир николаевич Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курапова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Павлович

Смерть
11.02.2001
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