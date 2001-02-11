Епихина Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1938
Дата смерти11.02.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938
Отец: Епихин Тимофей
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Морозов Владимир николаевич Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курапова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Павлович
Смерть
11.02.2001