Козлов Егор Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Козлов Павел Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Козлов Ефимий Егоров
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Козлов Иван Егорович
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Козлова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.
Дочь: Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина
ЦГАМ ф203, оп780, д373, лл231 об-232
Рождение ребёнка
28.08.1874 ст.
Дочь: (Козлова) Марфа Егоровна
Мать ребёнка: не указана
ЦГАМ ф203, оп780, д386, лл111об-112
Смерть
До 1895