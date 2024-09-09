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Козлов Егор Павлович

Место рождения

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Козлов Павел Егоров

Мать: не указана

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Сын: Козлов Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Козлов Ефимий Егоров

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Козлов Иван Егорович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Козлова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.

Дочь: Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Никитина

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
ЦГАМ ф203, оп780, д373, лл231 об-232
Рождение ребёнка
28.08.1874 ст.

Дочь: (Козлова) Марфа Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
ЦГАМ ф203, оп780, д386, лл111об-112
Смерть
До 1895

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