Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьян Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Акакий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно
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