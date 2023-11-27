Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукьян Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Акакий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно