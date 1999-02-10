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Алфёров Игорь Анатольевич
Алфёров Игорь Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1977
Пол
Мужской
Отец
Алфёров Анатолий Иванович
1938 г.р.
Мать
Алфёрова (Гусева) Валентина Васильевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Алфёров Анатолий Иванович
Мать:
Алфёрова Валентина Васильевна
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