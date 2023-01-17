Артемов Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемов Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1902 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1908
Дочь: Артемова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Артемова Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно