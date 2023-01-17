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Артемов Матвей Андреевич

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Место рождения

Федоровское, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемов Андрей Васильевич

Мать: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1902 ст.

Сын: Артемов Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Артемов Стефан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1908

Дочь: Артемова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Артемова Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Анна Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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