Федякова Анна Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Яким Киприанов
Мать: не указана
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 1-2 апреля 1913г Марк Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Иаким Киприанов Федяков и законная его жена Анна Парфенова, оба православные Восприемники: дети их Иоанн и до... Показать все
Место жительства
1914
ГАСО ф6 о17 27-28 марта 1914г Мария Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Иаким Киприанов Федяков и законная его жена Анна Парфенова, оба православные Восприемники: дочь их девица Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно