Омаров Мустафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Мустафа

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Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

?.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1954 г.р.
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Около 1960 г.р.
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Лейлан

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Гюлюстан

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
11.04.1962

Сын: Омаров Шамистан

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Смерть
Неизвестно
Азербайджан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджан
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