Омаров Мустафа
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения?.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Лейлан
Мать ребёнка: Омарова (Санам?)
Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1955
Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Гюлюстан
Мать ребёнка: Омарова (Санам?)
Азербайджан
Рождение ребёнка
11.04.1962
Сын: Омаров Шамистан
Мать ребёнка: Омарова (Санам?)
Азербайджан
Рождение ребёнка
1965
Азербайджан
Рождение ребёнка
1966
Азербайджан
Рождение ребёнка
Около 1968
Азербайджан
Смерть
Неизвестно
Азербайджан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджан