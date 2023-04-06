Белов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1890
Дата смертиДо 1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890
Отец: Белов Николай Григорьев
Мать: Пелагея Степанова
Бракосочетание
10.04.1909
Рождение ребёнка
17.09.1910
Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
16.10.1911
Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1915
Дочь: Галкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
21.10.1917 ст.
Дочь: Забелина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
11.03.1922
Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1964