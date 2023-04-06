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Белов Николай Николаевич

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

28.11.1890

Дата смерти

До 1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890

Отец: Белов Николай Григорьев

Мать: Пелагея Степанова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
10.04.1909

Жена: Белова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Белов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Белов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1915

Дочь: Галкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1917 ст.

Дочь: Забелина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1922

Сын: Белов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1930

Сын: Белов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
До 1964
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
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