Шарыгин Константин Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгин Константин Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шарыгин Агафон Яковлевич

Мать: Шарыгина Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
02.06.1880

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ефимовна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Александр Константинович ??????????

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Петр Константинович ?????

Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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