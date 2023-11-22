Шарыгин Константин Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
02.06.1880
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ефимовна
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Александр Константинович ??????????
Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Петр Константинович ?????
Мать ребёнка: Шарыгина Наталья Ефимовна
Смерть
Неизвестно