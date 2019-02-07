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Гаврилова Ольга Геннадьевна

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Место рождения

г. Верхняя Пышма

Дата рождения

07.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957

Отец: Лямин Геннадий Иванович

Мать: Лямина Антонина Егоровна

г. Верхняя Пышма
Бракосочетание
15.08.1981

Муж: Гаврилов Геннадий Семёнович

Припять
Рождение ребёнка
02.04.1982

Дочь: Авдеева Вероника Геннадьевна

Отец ребёнка: Гаврилов Геннадий Семёнович

г. Припять
Рождение ребёнка
11.06.1983

Дочь: Бахтина Лилия Геннадьевна

Отец ребёнка: Гаврилов Геннадий Семёнович

г. Припять
Рождение ребёнка
31.05.1987

Сын: Гаврилов Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Гаврилов Геннадий Семёнович

г. Нетешин
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