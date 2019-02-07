Гаврилова Ольга Геннадьевна
Место рожденияг. Верхняя Пышма
Дата рождения07.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957
Отец: Лямин Геннадий Иванович
Мать: Лямина Антонина Егоровна
г. Верхняя Пышма
Бракосочетание
15.08.1981
Припять
Рождение ребёнка
02.04.1982
Дочь: Авдеева Вероника Геннадьевна
Отец ребёнка: Гаврилов Геннадий Семёнович
г. Припять
Рождение ребёнка
11.06.1983
Дочь: Бахтина Лилия Геннадьевна
Отец ребёнка: Гаврилов Геннадий Семёнович
г. Припять
Рождение ребёнка
31.05.1987
Сын: Гаврилов Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Гаврилов Геннадий Семёнович
г. Нетешин