Якубовская (Смольская) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Смольская) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Якубовский Хасан Яковлевич

Отец ребёнка: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич

Отец ребёнка: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Самуил Яковлевич

Отец ребёнка: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

Смерть
1945
Поставы, Поставский район, Витебская область
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