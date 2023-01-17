Якубовская (Смольская) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Якубовский Хасан Яковлевич
Отец ребёнка: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич
Отец ребёнка: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Самуил Яковлевич
Отец ребёнка: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945