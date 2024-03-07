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Заковряжин Викул

Место рождения

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряжина -- Марина Трифоновна

Рождение ребёнка
06.08.1830

Дочь: Заковряжина Евдокия Викульевна

Мать ребёнка: Заковряжина -- Марина Трифоновна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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