Бездольный Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1958
Дочь: Гребенцова Риса Владимировна
Мать ребёнка: Бездольная (Борисовская) Ольга (Дарья) Лукинична
Рождение ребёнка
03.06.1959
Смерть
Неизвестно