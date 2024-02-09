Бездольный Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бездольный Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бездольная (Борисовская) Ольга (Дарья) Лукинична

Рождение ребёнка
23.05.1958

Дочь: Гребенцова Риса Владимировна

Мать ребёнка: Бездольная (Борисовская) Ольга (Дарья) Лукинична

Рождение ребёнка
03.06.1959

Сын: Бездольный Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бездольная (Борисовская) Ольга (Дарья) Лукинична

Смерть
Неизвестно

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