Минкин Сафиулла
Место рожденияд.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Дата рождения23.11.1854
Дата смерти12.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1854
Отец: Минкин Фазлулла
Мать: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
17.10.1882
Дочь: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Мать ребёнка: Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Минкин Габдельахат Сайфуллович
Мать ребёнка: Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы
Смерть
12.12.1908