Минкин Сафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Сафиулла

Место рождения

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ

Дата рождения

23.11.1854

Дата смерти

12.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1854

Отец: Минкин Фазлулла

Мать: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
17.10.1882

Дочь: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Мать ребёнка: Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы

Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Минкин Габдельахат Сайфуллович

Мать ребёнка: Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы

Смерть
12.12.1908

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