Якимченко Александр Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.07.1924
Дата смерти08.06.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Около 25.11.1942
Военная награда
Около 1944
Рождение ребёнка
11.04.1952
Сын: Якимченко Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Арест
Около 28.09.1952
Смерть
08.06.1968