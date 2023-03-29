Якимченко Александр Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимченко Александр Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.07.1924

Дата смерти

08.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Около 25.11.1942
Военная награда
Около 1944
Рождение ребёнка
11.04.1952

Сын: Якимченко Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Арест
Около 28.09.1952
Смерть
08.06.1968
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