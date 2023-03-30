Костюнина Ирина (Абросимова) Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюнина Ирина (Абросимова) Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1975

Отец: не указан

Мать: Абросимова Любовь Ивановна

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