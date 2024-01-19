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Колесова Анна Ивановна

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Колесов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Колесов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Колесова Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колесов Иосип Степанович

Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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