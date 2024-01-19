Колесова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Колесов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Колесова Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Колесов Степан Фёдорович
Смерть
Неизвестно