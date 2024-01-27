(Некрасова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Некрасов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно