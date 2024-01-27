(Некрасова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Некрасов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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