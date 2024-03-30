Косолапов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1938
Дата смерти03.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938
Бракосочетание
17.07.1960
Рождение ребёнка
20.12.1961
Рождение ребёнка
22.05.1964
Рождение ребёнка
02.08.1971
Смерть
03.01.1990
г. Шелехов
Причина смерти: рак печени