Косолапов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1938

Дата смерти

03.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938

Отец: Косолапов Николай Фёдорович

Мать: Косолапова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
17.07.1960

Жена: Косолапова Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
20.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
22.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
02.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Зоя Георгиевна

Смерть
03.01.1990
г. Шелехов
Причина смерти: рак печени
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