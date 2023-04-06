Шиловский Федор Степанов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
10.05.1900
Сын: Шиловский Димитрий Федоров
Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шиловский Василий Федоров
Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Агрипина Федорова
Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1908
Сын: Шиловский Георгий Федоров
Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1910
Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шиловская Анна Петрова
Смерть
Неизвестно