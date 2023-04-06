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Шиловский Федор Степанов

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Место рождения

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шиловский Степан Родионов

Мать: Шиловская Евдокия Иванова

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1900

Сын: Шиловский Димитрий Федоров

Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шиловский Василий Федоров

Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Агрипина Федорова

Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1908

Сын: Шиловский Георгий Федоров

Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1910

Сын: Шиловский Иван Федоров

Мать ребёнка: Шиловская Анна Петрова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиловская Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
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