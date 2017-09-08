Кисунин Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1967
Дата смерти08.09.2017
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1967
Отец: Кисунин Александр
Мать: Кисунина Валентина
Рождение ребёнка
16.04.1988
Сын: Кисунин Егор Вячеславович
Мать ребёнка: Кисунина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1989
Сын: Кисунин Илья Вячеславович
Мать ребёнка: Кисунина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.2004
Дочь: Кисунина Полина Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.07.2013
Сын: Кисунин Матвей Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисунина Елена Вячеславовна
Смерть
08.09.2017