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Кисунин Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1967

Дата смерти

08.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1967

Отец: Кисунин Александр

Мать: Кисунина Валентина

Рождение ребёнка
16.04.1988

Сын: Кисунин Егор Вячеславович

Мать ребёнка: Кисунина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.1989

Сын: Кисунин Илья Вячеславович

Мать ребёнка: Кисунина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.2004

Дочь: Кисунина Полина Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.2013

Сын: Кисунин Матвей Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисунина Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.09.2017
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