Еремеев Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1941

Сын: Еремеев Петр

Мать ребёнка: Зиброва Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Еремеев Борис

Мать ребёнка: Зиброва Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиброва Дарья Петровна

Смерть
1941
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