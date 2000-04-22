Еремеев Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1941
Сын: Еремеев Петр
Мать ребёнка: Зиброва Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Еремеев Борис
Мать ребёнка: Зиброва Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиброва Дарья Петровна
Смерть
1941