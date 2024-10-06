Шурыгин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шурыгина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шурыгина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шурыгин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Шурыгина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрондина (Шурыгина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Шурыгина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Александра Ивановна

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