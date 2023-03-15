Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Садыков Зуфар Мавлетзянович
Садыков Зуфар Мавлетзянович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1962
Пол
Мужской
Отец
Садыков Мавлетзян Гарифович
1927 г.р.
Мать
Мустафина Винира Галимуллиновна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1962
Отец:
Садыков Мавлетзян Гарифович
Мать:
Мустафина Винира Галимуллиновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия