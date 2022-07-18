Винникова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1965

Дата смерти

18.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1965

Отец: Винников Алексей

Мать: Бубликова Инна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Литвиненко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Литвиненко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Николай

Смерть
18.07.2022
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