Винникова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1965
Дата смерти18.07.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1965
Отец: Винников Алексей
Мать: Бубликова Инна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Литвиненко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Литвиненко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвиненко Николай
Смерть
18.07.2022