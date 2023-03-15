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Фроликов Иван Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Фроликов Андрей Семенов

Мать: Фроликова Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фроликов Даниил Иванов

Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фроликов Павел Иванов

Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова

Бракосочетание
Между 1860 и 1884

Жена: Фроликова ??

Рождение ребёнка
1869

Сын: Фроликов Иустин Иванов

Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова

Рождение ребёнка
12.05.1875

Дочь: Фроликова Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1878

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.05.1884

Жена: Фроликова Татьяна Ерофеева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Константин Иванов

Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова

Смерть
Неизвестно
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