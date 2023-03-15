Фроликов Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Фроликов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова
Бракосочетание
Между 1860 и 1884
Жена: Фроликова ??
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова
Рождение ребёнка
12.05.1875
Дочь: Фроликова Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова
Рождение ребёнка
20.11.1878
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова
Бракосочетание
13.05.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фроликов Константин Иванов
Мать ребёнка: Фроликова Настасья Климова
Смерть
Неизвестно