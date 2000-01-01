Пукенис (Балтакис) Марцеля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Пукенис Семен
дер. Гили Оникштынской волости
Рождение ребёнка
10.01.1882
Отец ребёнка: Пукенис Семен
дер. Новяны Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1883
Отец ребёнка: Пукенис Семен
дер. Новяны Оникштынской волости Ковенской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пукенис Семен
Смерть
Неизвестно