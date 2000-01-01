Пукенис (Балтакис) Марцеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукенис (Балтакис) Марцеля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пукенис Иван Семенович

Отец ребёнка: Пукенис Семен

дер. Гили Оникштынской волости
Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Пукенис Матеуш Семенович

Отец ребёнка: Пукенис Семен

дер. Новяны Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1883

Сын: Пукенис Матеуш Семенович

Отец ребёнка: Пукенис Семен

дер. Новяны Оникштынской волости Ковенской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукенис Семен

Смерть
Неизвестно
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