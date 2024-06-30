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Попов Симеон Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Попов Карп Марков

Мать: Попова Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иоанн Симеонович

Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)

Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Попов Стефан Симеонович

Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Попов Василей Симеонович

Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Попова) Мария-Возможно Приёмная

Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Попова) Акилина Симеоновна

Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна

Смерть
10.01.1864
Похороны
Неизвестно

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