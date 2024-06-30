Попов Симеон Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти10.01.1864
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Попов Карп Марков
Мать: Попова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)
Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Попова) Мария-Возможно Приёмная
Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Попова) Акилина Симеоновна
Мать ребёнка: Попова Евлампия Фёдоровна
Смерть
10.01.1864
Похороны
Неизвестно