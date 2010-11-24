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Мингалёв Иван Евгеньевич
Мингалёв Иван Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
24.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Мингалёв Евгений Алексеевич
1977 г.р.
Мать
Стафеева Татьяна Виталиевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2010
Отец:
Мингалёв Евгений Алексеевич
Мать:
Стафеева Татьяна Виталиевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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