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Мингалёв Иван Евгеньевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

24.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2010

Отец: Мингалёв Евгений Алексеевич

Мать: Стафеева Татьяна Виталиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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